Twee veertigers gewond bij verkeersongevallen BVDH

21 november 2019

17u35 0

Afgelopen woensdag zijn bij twee verkeersongevallen in politiezone Limburg Regio Hoofdstad twee veertigers gewond geraakt. Het eerste ongeval vond plaats aan de Kapermolenstraat omstreeks 16 uur. Een bromfiets kwam hier in aanrijding met een fietser. Een 45-jarige vrouw uit Hasselt liep hierbij verwondingen op. Om 18.30 uur was er een kop-staartaanrijding tussen vier personenwagens in de Dorpsstraat te Kortessem. Een 48-jarige man uit Hoeselt raakte hierbij lichtgewond. De politiezone noteerde verder ook nog twee diefstallen woensdagavond. In de Galgebergstraat kwamen inbrekers binnen via het raam en gingen ze aan de haal met een som geld. Aan de Spoorwegstraat lijkt er op het eerste zicht geen nadeel te zijn.

