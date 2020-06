Twee personen opgepakt bij drugscontroles in Hasselt Marco Mariotti

08 juni 2020

18u45 0 Hasselt Tijdens controles op verschillende overlastplaatsen in Hasselt heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad vorig weekend twee personen opgepakt. Tijdens de actie werden er 16 processen-verbaal opgesteld.

Afgelopen weekend controleerden verschillende diensten van de politie Limburg Regio Hoofdstad de gekende overlastplaatsen in de politiezone. In totaal werden er 30 personen en 8 voertuigen gecontroleerd. De politiediensten stelden 16 processen-verbaal op, vooral voor drugsfeiten.

In de Plantenstraat in Hasselt vluchtte een voertuig weg van de politieploegen. De inspecteurs slaagden er toch in om de wagen aan de kant te zetten. De bestuurder was onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. Daarnaast was zijn voertuig niet verzekerd en niet ingeschreven. De politie-inspecteurs vonden ook een mes in zijn wagen.

Op het Sint-Jansplein waren de politieploegen getuige van een drugsdeal. De verdachte nam de vlucht maar is toch gevat kunnen worden. In zijn woning werd een aanzienlijke hoeveelheid cannabis en een som geld gevonden. De verdachte moet zich, in het kader van snelrecht, binnenkort voor de rechtbank verantwoorden.

Ook in de Fonteinstraat werd een man opgepakt die een grote hoeveelheid cashgeld en enkele verpakkingen heroïne op zak had. Op het Vrijwilligersplein kregen nog eens twee personen een pv voor het bezit van cannabis.