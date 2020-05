Twee mannen beschuldigd van dubbele verkrachting van Antwerpse vrouw: vier jaar gevorderd Birger Vandael

08 mei 2020

18u21 0 Hasselt Twee mannen riskeren een celstraf van vier jaar voor de dubbele verkrachting van een vrouw uit het Antwerpse. De twee heren zouden elk twee keer afzonderlijk hebben toegeslagen. Eén van hen gaf verstek voor de zaak, een 35-jarige Hasselaar kwam wel opdagen in de rechtbank en hield zijn onschuld staande.

De discussie ging onder meer over het beroep van de vrouw. Zo beweerde de Hasselaar dat zij als prostituee werkte en hij wel degelijk zou betalen. Hij gaf in het onderzoek wel toe dat hij door zijn sekslust niet zijn hele gedrag onder controle had. Zijn verdediging benadrukte dat het dossier veel tegenstrijdigheden bevatte en vroeg de vrijspraak. Volgens de advocate van de vrouw was haar cliënt helemaal overstuur na de gebeurtenissen en liep ze met de daver op het lijf door Hasselt. Op 5 juni wordt het vonnis uitgesproken.