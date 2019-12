Twee kamers in rechtbank Limburg een maand gesloten, drie nieuwe rechters op komst Birger Vandael

02 december 2019

09u42 0 Hasselt In de rechtbank van Hasselt blijven deze maand twee kamers gesloten op dinsdag. Het gaat om kamers 13D en 16D, waar alle zaken zullen worden uitgesteld. “De twee kamers zijn tijdelijk gesloten omdat de voltijdse strafrechter die deze kamers bemant, midden december wordt benoemd als vrederechter in Hasselt”, stelt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Eerder dit najaar werden ook op woensdag de zittingen al voor een dikke maand uitgesteld. Dit had te maken met een gebrek aan Limburgse rechters. Nu is er dus de benoeming van de strafrechter als vrederechter. “Enkele weken voor zijn vertrek worden er geen nieuwe zittingen meer gehouden, zodat de rechter in kwestie alle lopende vonnissen tijdig kan afwerken. Daarom zijn de twee kamers dus gesloten in december”, onderstreept Geens.

Twee extra vacatures

Halverwege deze maand worden er overigens drie nieuwe rechters benoemd in de rechtbank. “Na hun eedaflegging kunnen zij vervolgens aan de slag. Een rechtbank beslist autonoom wanneer ze welke kamers heropent”, geeft Geens nog mee. “Tegelijkertijd worden er nog eens twee extra vacatures geplaatst in het tweede deel van de maand december. Zij kunnen binnen zes maanden aan de slag, dus in juni 2020.”