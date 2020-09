Twee jaar cel voor verkrachting in containerpark Birger Vandael

30 september 2020

11u32

Een 59-jarige man uit Koersel krijgt bij verstek een celstraf van twee jaar en wordt voor vijf jaar uit de rechten ontzet nadat hij op 2 maart 2017 in Hasselt een zwakbegaafde vrouw betastte. De feiten speelden zich af in de container van de kringloopwinkel op het recyclagepark. De man greep onder meer naar de borsten van de vrouw, maar die kon uiteindelijk beletten dat hij helemaal zijn zin deed. Verbalisanten troffen achteraf de man aan op camerabeelden en stelden vast dat hij in de richting van de container wandelde. Bij het binnen gaan, had hij werkhandschoenen aan. Die waren niet meer aanwezig bij het buiten komen. De rechtbank oordeelt dat de man zijn seksuele driften niet onder controle kon houden. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 3.744,30 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 450 euro betalen.