Twee jaar cel voor jaloerse man die ex, nieuwe vriend en buurmannen terroriseert

24 oktober 2019

Een 32-jarige Marokkaan zonder woonplaats in België is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. In de loop van 2017 en 2018 terroriseerde hij het leven van zijn ex-partner, een 24-jarige vrouw uit Hasselt. Hij belaagde haar, viel haar huis binnen via de slaapkamer, deelde slagen uit en was ook agressief ten aanzien van haar nieuwe vriend en haar buurmannen. Verbalisanten zagen de vrouw zelfs een keertje roerloos op de grond liggen. De man krijgt ook een boete van 1.600 euro