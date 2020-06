Twee jaar cel voor Hasseltse verkrachter Birger Vandael

05 juni 2020

Een 68-jarige man uit Hasselt is veroordeeld tot twee jaar cel voor de verkrachting van een vrouw in Gembloux. De feiten speelden zich af op 1 juni 2016. Het slachtoffer had schrik voor een zwangerschap en geslachtsziektes en meldde zich meteen aan op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Daar werd de politie verwittigd. Spermasporen konden de man ontegensprekelijk aan de feiten linken, ook al bleef hij ontkennen. Naast de celstraf wordt hij voor vijf jaar uit de rechten ontzet.