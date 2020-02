Twee jaar cel voor Hasselaar (30) die dronken vrouw seksueel misbruikt Birger Vandael

14 februari 2020

19u31 0 Hasselt Een 30-jarige man uit Hasselt is veroordeeld tot twee jaar cel nadat hij op 11 september 2016 misbruik maakte van een toen 18-jarig meisje uit Zutendaal. Het duo zou samen naar de disco gaan, maar het meisje was dronken en de man zag op de parking zijn kans schoon om haar seksueel te misbruiken. “Het was haar eerste ervaring op seksueel vlak”, klonk het bij de advocate van het slachtoffer.

De twee hadden elkaar leren kennen via verschillende sociale media en wisselden heel wat berichtjes met elkaar uit. De beklaagde was nochtans getrouwd en is zelfs vader van twee kinderen. Hij sprak af met het meisje en later zou ook de zus van het slachtoffer nog aansluiten. Zo ver kwam het niet, want al in de wagen liep het mis. “We hebben gezoend en iets meer. Dat gebeurde met haar toestemming, ze kwam zelfs op mij liggen”, vertelde beklaagde, die blijft ontkennen dat ze seks hebben gehad.

Schrik voor zwangerschap

Aan de kant van het slachtoffer werd benadrukt dat het meisje niet akkoord ging met de verregaande handelingen van de man. “Ze was bang om zwanger te geraken”, klonk het onder meer. De rechtbank gelooft de verklaring van het meisje en haar zus en wijst onder meer naar de versufte toestand van het slachtoffer en de manier waarop ze achteraf reageerde: “Zij wou zo snel mogelijk naar huis en ging uiteindelijk de morning-afterpil kopen met haar stiefmoeder.”

“Er was hoe dan ook geen toestemming voor seks en het doet niet ter zake wat de reden van het meisje was”, klinkt het in het vonnis. “Het toestemmen met het betasten betekent nog niet dat andere daden ook worden getolereerd.”

De beklaagde wordt dan ook voor vijf jaar uit de burgerrechten ontzet. Aan het slachtoffer moet hij 4.580 euro aan schadevergoedingen betalen.