Twee inbraakpogingen RTZ

28 mei 2019

19u49 3

Langs de Berlaymontstraat in Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) probeerden dieven dinsdag in te breken in een woning. De daders geraakten gelukkig niet binnen. Ook aan de Nicolaas Theelenstraat in de Heilig-Hartwijk stelde de politie dinsdag een inbraakpoging vast.