Twee fietsende kinderen aangereden in Hasseltse binnenstad: één kind is zwaargewond Dirk Selis

23 augustus 2020

16u26 0 Hasselt Rond 15 uur was een vader met zijn twee kinderen aan het fietsen in de Hasseltse Toekomstsstraat toen die plots werden aangereden door een zwarte Mercedes. “Een van de kinderen is zwaar gewond, het andere lichtgewond. Beiden zijn overgebracht naar het Jessa-ziekenhuis”, zegt woordvoerder Jessika Vandebeek van de Politie Regio Hoofstad.

“De vader mankeert niets. Voorlopig is het niet duidelijk of de bestuurder van de zwarte Mercedes onder invloed was, dan wel met overdreven snelheid reed. De vaststellingen zijn volop aan de gang.”

Later meer.