Twee drugdealers betrapt aan Hasselt-station

26 september 2019

17u43 0 Hasselt Aan de fietsenstalling aan de Tramstraat vlakbij het station van Hasselt heeft een politieploeg in burger woensdag twee drugsdealers betrapt. Naar aanleiding van verschillende meldingen van overlast, hield de politie dar gisteren een controle.

Tijdens die controle was de ploeg plots getuige van een drugsdeal. Zij maakten zichzelf kenbaar, en namen de twee verkopers én de koper mee voor verhoor. Tijdens hun fouille bleek dat de koper al een gebruikershoeveelheid hasj op zak had. De 18-jarige dealer uit Hasselt en de 21-jarige dealer uit Bilzen, werden in het kader van Project M voorgeleid bij het parket in Hasselt. Beiden worden ze nu verder opgevolgd door een justitieassistente.