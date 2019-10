Twee dronken twintigers met autoladder van klokkentoren gehaald BVDH

27 oktober 2019

14u20 0

In de nacht van zaterdag op zondag moesten twee dronken twintigers met de autoladder van de klokkentoren van de kathedraal aan de Vismarkt gehaald worden. Aanvankelijk kwam er een melding binnen bij politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) van meer dan tien jongemannen, maar het bleek slechts om twee figuren te gaan. De brandweerpost Hasselt van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg werd erbij gehaald, want de politie wilde het duo niet via de trap naar beneden laten gaan.. Na drie kwartier stonden de twee weer veilig op de grond. De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft het tweetal administratief aangehouden en een pv voor weerspannigheid opgesteld.