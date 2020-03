Twee bewoners woonzorgcentrum Katharinadal overleden aan coronavirus Emelie Wojcik

30 maart 2020

12u46 0 Hasselt In het Hasseltse woonzorgcentrum Katharinadal zijn twee bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Vier andere bewoners en zeven personeelsleden testten positief.

“Helaas kenden we intussen twee overlijdens. Eén van hen bevond zich al langer in een palliatieve situatie en had de voorbije week ook symptomen van Covid-19”, zegt Caroline Vercauteren, communicatieverantwoordelijke van Katharinadal.

Het woonzorgcentrum heeft ondertussen vier willekeurige coronatesten uitgevoerd bij vier bewoners met verschillende profielen. Allemaal testten ze positief op het coronavirus. Vorige week kreeg nog een andere bewoner per toeval een positieve coronatest in het ziekenhuis. De patiënt in kwestie werd er opgenomen voor een val en werd voor de zekerheid getest.

Milde symptomen

Daarnaast vertonen nog andere bewoners milde symptomen van het virus. Vrijdag waren dat er nog negen, momenteel is dat aantal bijna verdubbeld tot zestien. Hoewel geen enkele bewoner last heeft van koorts, verblijven ze allemaal in isolatie op hun kamer.

In totaal hebben ook elf medewerkers van het woonzorgcentrum coronagerelateerde symptomen. “Daarvan testten acht personen positief op het virus. Eén van hen verblijft momenteel in het ziekenhuis, de anderen blijven thuis. Ook de overige medewerkers met symptomen komen uit voorzorg niet werken. Ondertussen is er voldoende vervanging voorzien.”