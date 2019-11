Twaalfde editie van Winterland gaat van start EWH

22 november 2019

19u34 0 Hasselt Het stadsbestuur van Hasselt opende vrijdag voor het twaalfde jaar op rij de poorten van Winterland . Zeven weken lang zal het winterevenement een warme kerstsfeer naar het Hasseltse Kolonel Dusartplein brengen.

Met een druk op de knop verklaarde burgemeester Steven Vandeput (N-VA) Winterland voor geopend. “Laten we niet het grootste, maar vooral het warmste en gezelligste winterevenement zijn”, klonk het bij hem. Schepen van Evenementen Habib El Ouakili benadrukte vooral het sociale aspect van de kerstmarkt: “Winterland is één groot cadeau. Ik hoop dat zowel Hasselaren als andere bezoekers hier zullen genieten van een mooie editie.”

De openingsavond werd muzikaal begeleid door liveoptredens van coverband Surprise, René Karst (bekend van het nummer ‘Atje voor de sfeer’) en Dieter Koblenz. De presentatie van de avond werd verzorgd door DJ Ricky en Virginie Claes.

Beleving

Om meer bezoekers naar Winterland te lokken, wordt dit jaar ingezet op enkele vernieuwingen. Zo moeten een Lego-dorp en kerstmannenloop het grote publiek naar Hasselt lokken. Bovendien wordt dit jaar het handelscentrum betrokken bij de feestelijkheden van Winterland. Zo moeten de vele lichtjes en versieringen in het stadscentrum de bezoekers van Winterland ook naar de vele winkels in de binnenstad loodsen.

Winterland is elke dag geopend van 10 tot 22 uur, met uitzonderingen op de feestdagen. Toegang is gratis. Meer informatie over de programmatie staat op www.winterland.be.