Tussen behandeling van grootschalig phishing-dossier door, krijgt Hasselaar (32) 18 maanden cel BVDH

22 oktober 2019

12u00 0 Hasselt Ömer B. (32) uit Hasselt is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden voor zijn aandeel in een phishing-dossier. Dat is opvallend, want hij wordt ook genoemd in de grootschalige zaak rond notaris Marc S. die afgelopen vrijdag voor het eerst behandeld werd en vrijdag opnieuw ter behandeling staat.

Het is een understatement om te zeggen dat Ömer B. een bekende is op de rechtbank. In april werd hij al tot 28 maanden cel veroordeeld in twee phishing-zaken en in de rechtszaak van vrijdag gaat het om verduistering van 4,25 miljoen euro. In die zaak beweert de verdediging van de notaris dat Ömer B. hun cliënt onder druk zette.

Internetbankieren

In de zaak waar de Hasselaar, die momenteel in Turkije woont, nu voor veroordeeld werd, is hij schuldig voor het onrechtmatig economisch voordeel dat hij kon verwerven aan de hand van codes via het internetbankieren. Zo kwam hij in het bezit van 7.920 euro. Hij pleegde de feiten samen met een 56-jarige Genkenaar. Later konden ze het geld witwassen.

Ook de Genkenaar krijgt bij verstek een celstraf van 18 maanden. In totaal wordt de som van 9.720 euro verbeurdverklaard.