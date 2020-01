Tsjetsjeense Syriëstrijder en MMA-vechter krijgt vier jaar cel voor verwonden van zes cipiers Birger Vandael

13 januari 2020

11u29 0 Hasselt De 38-jarige Tsjetsjeense Syriëstrijder en MMA-vechter Ruslan D. is door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een bijkomende celstraf van vier jaar nadat hij op 26 september 2018 in de gevangenis van Hasselt zes cipiers werkonbekwaam sloeg. Vandaag verblijft de man in de gesloten gevangenis van Itter.

Ruslan D. sloeg toe toen de cipiers in Hasselt bezig waren aan de maaltijdbedeling. Eén cipier werd door de voormalige Syriëstrijder uit zijn cel getrapt. Zijn collega’s kwamen vervolgens ter plaatse, maar half vastgegrepen kon de Syriëstrijder nog een andere cipier buiten bewustzijn trappen. Zijn verleden als MMA-vechter kwam daarbij handig van pas. In totaal raakten zes cipiers gewond. Ze werden overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis.

De Tsjetsjeen zat toen al in de gevangenis voor zijn lidmaatschap bij een terreurgroep rond Chali Man en het ronselen van Syriëstrijders in Oostende. Hij kreeg hiervoor acht jaar cel. Zelf kwam hij wel in Syrië, maar hij zou er niet gestreden hebben. In de lente van 2018 was hij ook al eens bijzonder agressief in de gevangenis van Brugge, waar hij twee cipiers bedreigde en één verwondde. Er werd gestaakt tot hij zou vertrekken.

Onrust

Na de feiten in Brugge werd overlegd om te kijken of hij op de deradicaliseringsafdeling dan wel op de afdeling hoge veiligheid moest terechtkomen. Na 48 uur in observatie kreeg hij een plekje bij de onhandelbare gedetineerden. Hij zat er de hele dag in dezelfde houding en toen hij zijn eten kreeg, sloeg hij dus door. Het voorval veroorzaakte heel wat onrust in Hasselt. Er werd actie gevoerd waarbij de cipiers “enkel het hoogstnoodzakelijke” deden. Gedetineerden konden een tijd niet deelnemen aan activiteiten en bezoek werd niet toegelaten.

Momenteel verblijft de Tsjetsjeen in Itter. Zijn raadsman Walter Damen vertelde tijdens de behandeling hoe zijn cliënt vereenzaamde in de gevangenis. Het verdwijnen van zijn moeder en de veroordeling van zijn broer duwden hem verder in de put. Hij wil evenmin terug naar Tsjetsjenië uit schrik daar vermoord te worden. Zelf kwam de beklaagde niet naar de rechtbank om uitleg te geven.

Ontoelaatbaar

Er werd een celstraf van drie jaar gevorderd, daar doet de rechtbank dus nog een jaar bij. “Beklaagde kon zijn agressie niet onder controle houden. Hij moet inzien dat zijn gewelddadig gedrag ontoelaatbaar is”, staat te lezen in het vonnis. De man krijgt naast de celstraf van vier jaar ook nog een boete van 400 euro. Op burgerlijk gebied moet hij aan één slachtoffer 3.467,83 euro betalen. Een ander slachtoffer krijgt 1.610 euro en een derde man krijgt 3.040 euro.