Tsjetsjeens kwartet moet 142.575 euro aan Marokkaans slachtoffer van vechtpartij Birger Vandael

07 oktober 2020

14u38 0

Twee Tsjetsjenen van 29 jaar zijn door de correctionele rechtbank bij verstek veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor hun betrokkenheid bij een zware vechtpartij in de stationsbuurt van Hasselt. Een 37-jarige Marokkaan kreeg het zo zwaar te verduren dat men in het ziekenhuis een deel van zijn frontale hersenkwab moest verwijderen. De feiten speelden zich af op 6 augustus 2015. In totaal waren de daders met vier, maar twee beklaagden konden een celstraf ontlopen en moeten enkel een werkstraf uitvoeren. De politie kwam op het spoor van het kwartet door onderzoek met camerabeelden en de controle van hun BMW dezelfde nacht van de feiten. Daarnaast waren er ook enkele getuigen. Het Tsjetsjeens kwartet moet samen in totaal 142.575 euro betalen aan het Marokkaans slachtoffer van de vechtpartij