Tsjechische vrouw (27) zet vrouwen aan tot prostitutie: 15 maanden cel met uitstel Birger Vandael

06 oktober 2020

14u51 0 Hasselt De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 27-jarige vrouw uit Tsjechië veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden met uitstel voor mensenhandel. Ze zette enkele vrouwen uit haar geboorteland aan tot prostitutie. Een vermogensvoordeel van 60.000 euro werd verbeurd verklaard.

De feiten werden gepleegd tussen oktober 2016 en mei 2018. Op 21 april 2017 werd er aan de Genkersteenweg in Hasselt al een huiszoeking uitgevoerd. Toen troffen de agenten twee dames in het gezelschap van de vrouw aan. Het was meteen duidelijk dat er in dit appartement seksuele diensten werden verleend. Een 37-jarige man bleek het pand te huren en ter beschikking te stellen van de Tsjechische vrouw. Hij vertelde dat hij haar via het uitgangsleven had leren kennen en dat zij hem had verteld dat ze zelf geen appartement kon huren.

De man haar naar eigen zeggen na een tijd wel door dat het appartement werd gebruikt voor prostitutie, maar wilde daar allemaal niets mee te maken hebben. De man dacht ook niets verkeerd te doen met die daden. In het voorjaar van 2018 kwam de politie uit op de Van Eycklaan in Hasselt, waar er sprake was van gelijkaardige activiteiten.

Helft van de inkomsten

Volgens het onderzoek was duidelijk dat de Tsjechische vrouw de dames uit haar geboorteland naar België liet komen voor prostitutie. Zij zorgde voor de plaatsing van advertenties in de krant, had contact met de klanten, briefte de dames over het verloop van de afspraakjes en ging uiteindelijk met zo’n 40 à 50% van de inkomsten van de vrouwen lopen. Naast de celstraf krijgt ze ook een boete van 64.000 euro, waarvan 48.000 euro met uitstel.