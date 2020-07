Truiense Wanda Guedens en Hasseltse Ken Haenen zijn de nieuwe vicerectoren van UHasselt Dirk Selis

09 juli 2020

Hasselt Prof. dr. Wanda Guedens en prof. dr. Ken Haenen zijn zonet verkozen tot nieuwe vicerectoren van de Universiteit Hasselt. Wanda Guedens krijgt het mandaat van vicerector Onderwijs, Ken Haenen wordt vicerector Onderzoek. Met 164 ja-stemmen en 26 blanco stemmen krijgen ze het vertrouwen van de stemgerechtigde kiezers aan UHasselt.

Tot gisterenavond konden de 232 stemgerechtigden hun stem uitbrengen op de kandidaten, professoren Wanda Guedens en Ken Haenen. Van de 190 geldige stemmen waren er 164 ja-stemmen en 26 blanco stemmen. Hiermee krijgen Wanda Guedens en Ken Haenen het vertrouwen en zullen zij vanaf 1 oktober aantreden als nieuwe vicerectoren Onderwijs en Onderzoek aan de Universiteit Hasselt. Hun mandaat loopt tot 30 september 2024.

Middelbare scholen

Wanda Guedens woont in Sint-Truiden. Ze is (bio)chemicus en is sinds 2015 als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Chemie binnen de faculteit Wetenschappen van de Universiteit Hasselt. Sinds 2016 is zij ook vicedecaan van deze faculteit. “Als vicerector Onderwijs wil ik focussen op excellent onderwijs en onderwijsvernieuwing geënt op onderzoek”, zegt Guedens. “Ik wil sterk inzetten op projecten met middelbare scholen en op de organisatie van diverse activiteiten voor een netwerk van leerkrachten.”

Sterke onderzoeksspeler

Hasselaar Ken Haenen is materiaalfysicus en vakgroepvoorzitter Fysica binnen de faculteit Wetenschappen van UHasselt. Hij doctoreerde in 2002 en werd na zes jaar als postdoctoraalonderzoeker, waaronder een periode bij het NIMS in het Japanse Tsukuba benoemd tot ‘tenure track docent’ aan UHasselt. Docenten in dit stelsel krijgen een aanstelling voor een termijn van 5 jaar. Als je op het einde van die termijn een gunstige beoordeling krijgt, word je zonder nieuwe vacature benoemd in de graad van hoofddocent. Sinds 2019 is hij gewoon hoogleraar. Hiernaast is hij ook directeur van de Doctoral School of Sciences & Technology en gastprofessor bij imec. “Als vicerector Onderzoek wil ik mij focussen op het verder uitbouwen van het toponderzoek aan de UHasselt. Via internationale onderzoeksprojecten, toppublicaties en impact is het doel een sterke onderzoeksspeler te worden binnen de EU, sterk lokaal verankerd, maar met de blik op de wereld”, besluit Haenen.