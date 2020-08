Trio vlucht van politie in gestolen voertuig in Hasselt MMM

24 augustus 2020

18u50 1 Hasselt De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft vrijdagavond de achtervolging ingezet na het traceren van een gestolen voertuig. De drie inzittenden werden naar het politiekantoor overgebracht.

Dinsdag 11 augustus kreeg de politie de aangifte van een gestolen Toyota binnen. Ze bleek gestolen op een parking in Hasselt. Afgelopen vrijdagavond omstreeks 22.30 uur passeerde het voertuig de ANPR-camera op de Kuringersteenweg in Hasselt. Het voertuig werd opgemerkt ter hoogte van de McDonalds. De politie zette de achtervolging in.

Tijdens die achtervolging vertoonde de bestuurder onaangepast rijgedrag en haalde hij hoge snelheden. De Toyota werd tot stilstand gebracht in de Lucien Nolensstraat in Hasselt. De drie inzittenden werden naar het politiekantoor overgebracht.

De bestuurder (35) uit Hasselt legde een positieve speekseltest af. Eén van de passagiers bleek een 31-jarige vrouw uit Hasselt. Ze was in het bezit van verdovende middelen.

Na verder onderzoek werd beslist om ook een 40-jarige man uit Diepenbeek te verhoren. De vier betrokken personen legden een verklaring af waarna beslist werd dat drie personen gedagvaard gingen worden via snelrecht. Zij zullen zich op een later tijdstip moeten verantwoorden voor hun daden. De eigenares van de wagen kreeg haar auto intussen terug.