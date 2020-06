Trio verdacht van tien winkeldiefstallen in Hasselt-centrum Marco Mariotti

15 juni 2020

15u36 0 Hasselt De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft drie personen opgepakt die verdacht worden van tiental winkeldiefstallen in de politiezone. Het gaat om drie mannen uit Luik.

Twee mannen trokken vorige week woensdag de aandacht van een politieploeg die op dat moment aan het patrouilleren was in de binnenstad van Hasselt. De twee mannen merkten de politie-inspecteurs op en sloegen op de vlucht maar ze konden gevat worden door de inspecteurs.

Vijf handtassen

Tijdens de controle van het verdachte duo bleek één van de mannen over een valse identiteit te beschikken. Hij verbleef illegaal in het land. In hun wagen kon de politie vijf gestolen handtassen ter waarde van 497 euro aantreffen.

Na verder onderzoek konden de twee mannen gelinkt worden aan een tiental winkeldiefstallen in de politiezone. Tijdens een huiszoeking in Luik kon een derde verdachte aangetroffen worden. De 36-jarige man uit Luik en zijn twee 26-jarige kompanen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De drie personen werden aangehouden.