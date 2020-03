Triatleet fietst in één rit door alle straten van Hasselt Thomas Dessers (28) toont zich van zijn creatiefste kant op Strava Birger Vandael

23 maart 2020

14u53 0 Hasselt Op de loop- en fietsapplicatie Strava staat het op zonnige dagen vol mooie lusjes die sportievelingen afleggen. De route die triatleet Thomas Dessers (28) uit Hasselt afgelopen zaterdag aflegde, was wel heel erg opvallend. In 6 uur en 27 minuten passeerde hij in alle straatjes van de provinciehoofdstad, goed voor 162,57 kilometer. “Omdat ik niet met mijn fietsvrienden van De Bressers kon gaan, was dit het ideale moment voor deze rit”, lacht hij.

Thomas Dessers is een atleet die in het verleden onder meer twee keer deelnam aan de befaamde Ironman van Hawai. Sinds dit jaar is hij ook lid van de vzw ‘De Bressers’. Dat is een fietsgezelschap genoemd naar de Franse stad La Bresse waar de eerste fietsvakantie van de vrienden plaatsvond. In het weekend komen de heren steevast samen in de Bistro Belgique, waar men vertrekt voor een lange rit en achteraf nog een pintje drinkt.

Momenteel zijn fietsgroepen verboden. Eén fietspartner is nog net toegestaan, maar verder krijgen ‘wieltjeszuigers’ omwille van de coronamaatregelen geen ruimte meer. En dus trok Thomas alleen op pad. “Ik liet me inspireren door marathonfietser Kristof Allegaert, de voormalige winnaar van de Trans-Siberian Extreme (een wedstrijd in Rusland van bijna 10.000 kilometer). Hij slaagde er twee jaar geleden in om op één dag alle straatjes in Kortrijk af te leggen. Dat moet ik ook kunnen, dacht ik!”

Voortdurend draaien

Thomas begon zijn route uit te tekenen op Strava. “Na een halfuur legde ik mijn gsm neer. Dat was echt te veel moeite. Ik besloot het kaartje op mijn fiets-gps Garmin aan te zetten en begon aan de rit. Overal waar je dan geweest bent, kleurt de straat blauw. Op die manier ging ik aan het werk. De Kleine Ring was op een halfuurtje tijd gekleurd. Met de Grote Ring had ik meer moeite. Ik deelde de stad op in vijf wijken. Na veel inzoomen en uitzoomen, stoppen, draaien en keren was mijn doelstelling een feit.”

Bouwwerf Hasselt

Thomas kent Hasselt nu weer een beetje beter. “Het viel me op wat voor een bouwwerf Hasselt vandaag is, zeker het stadscentrum. Het aangenaamste plekje vond ik het Hollands Veld, een wijk met heel wat groen en weinig doodlopende straten. Door al dat draai- en remwerk deden mijn handen na dit ritje meer pijn dan na de Ronde van Vlaanderen voor toeristen vorig jaar (229 kilometer lang).

Ondanks al het zoekwerk haalde Thomas toch nog een gemiddelde snelheid boven 25 kilometer per uur. Zijn ritje doopte hij tot ‘Naar de bakker’. Die heeft hij naar eigen zeggen uiteindelijk ook gevonden. “Ik heb er een Smurfentaart gekocht, waar mijn vriendin heel blij mee was", glimlacht hij.

Gekkenwerk met Oliver Naesen en Laurens De Vreese

Eerder tijdens deze halve lockdown omwille van het coronavirus legde Oliver Naesen ook al 368 kilometer af in een ‘Rund um Oost-Vlaanderen’. Laurens De Vreese zat dan weer elf uur op de rollen. En nu is er dus Thomas Dessers met een nieuwe actie.

Wat is dat met wielrenners in quarantaine? “Ik denk dat het een combinatie is van verveling en het hebben van goede benen maar dat niet kunnen tonen. Dan gaan ze een spelletje ‘om ter gekst’ spelen”, glimlacht Thomas. “Zelf heb ik nu geen zotte ideeën meer”, besluit hij.