Tornado Chalkidiki: Alle 29 Limburgse Tui-Reizigers in veiligheid Dirk Selis

11 juli 2019

14u39 0 Hasselt Bij de tornado die gisteravond over het Griekse Chalkidiki heeft geraasd en behoorlijke schade heeft aangericht, is elke TUI-reiziger in veiligheid en zonder enig letsel. “Onder de TUI-reizigers bevonden zich minstens 29 Limburgers”, zegt woordvoerder Piet Demeyere van TUI.

In het Griekse Chalkidiki zijn in de nacht van woensdag op donderdag zes buitenlandse toeristen omgekomen toen een tornado tijdens een hevige storm door de noordelijke regio trok. Maar alle Tui-reizigers, waaronder minstens 29 Limburgers, zijn in veiligheid”, vertelt woordvoerder Piet Demeyere van TUI. “Het grootste probleem bij een aantal hotels was deze ochtend de elektriciteitsvoorziening. Bij een rondvraag heeft TUI de meeste hotels kunnen bereiken en tot op heden geven alle hotels de geruststellende informatie dat de watervoorziening en de elektriciteit opnieuw normaal werken. Geen enkel hotel rapporteert grote schade en nergens hebben ze hotelgasten moeten evacueren. TUI volgt de situatie natuurlijk nauwgezet op en heeft de reizigers gevraagd om de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen”, vertelt Demeyere.