Topsportschool opent opnieuw in maart 2020: twee gebouwen met veel groen en te gebruiken buiten de schooluren Dirk Selis

11 juli 2019

17u56 10 Hasselt De nieuwe Topsportschool aan de Hasseltse Vilderstraat krijgt stilaan vorm en opent in maart volgend jaar. Het nieuwe ontwerp bestaat uit twee gebouwen, een voor de sportzalen en het andere voor de klaslokalen. Sommige ruimtes kunnen ook buiten de schooluren gebruikt worden.

De verwaarloosde sportvelden van scholengroep Go! Next worden aangepakt door Consortium Hasselt, een groep investeerders rond de bekende architect Alfredo De Gregorio, projectontwikkelaar Ed Somers en ondernemer Louis Machiels. Het toonaangevende Hasseltse architectenbureau UAU collectiv 4 Architecture tekende het ontwerp.

Elke open ruimte heeft een zone met groen. Dit geeft naast een aangename sfeer ook de nodige schaduw Architect Massimo Pignanelli

“Eigenlijk bestaat de nieuwbouw uit twee gebouwen, een sportgebouw met grote ruimtes en een onderwijsgebouw”, zegt architect Massimo Pignanelli. “Handig voor het gebruik buiten de schooluren.” De gebouwen staan ‘geschrankt’. De twee open ruimtes krijgen een eigen identiteit met een deels overdekte speelplaats voor enerzijds de onder- en anderzijds de bovenbouw. “Elke open ruimte heeft ook een zone met groen”, legt Pignanelli uit. “Dit geeft naast een aangename sfeer ook de nodige schaduw.”

Sportgebouw

“De kleedkamers, lockers en bergingen zitten op hetzelfde niveau als de ingang. Die kan men ook gemakkelijk bereiken via de speelplaats en aansluitend de buitensportinfrastructuur. De kleinere zalen zijn een half niveau ingegraven waardoor men maar 3 meter moet dalen om deze faciliteiten te bereiken en ook maar 3 meter omhoog moet voor de multifunctionele, grote sporthal. Deze aanpak is ideaal voor gebruik na de schooluren. De multifunctionele ruimte ligt op hetzelfde niveau als de grote sporthal ,waardoor deze samen of afzonderlijk gebruikt kunnen worden”, aldus Massimo Pignanelli.

Onderwijsgebouw

Het onderwijsgebouw is zo opgebouwd dat zowel de onder- als de bovenbouw apart zitten, met een afzonderlijk trappenkern. De onder- en bovenbouw zijn dus niet horizontaal, maar verticaal van elkaar gescheiden. De standaardleslokalen bevinden zich beneden, de meer gespecialiseerde vaklokalen boven. “De reden hiervoor is dat de vaklokalen minder leerlingen huisvesten en de standaardleslokalen toegankelijker zijn buiten de schooluren”, besluit Massimo Pignanelli. De Topsportschool opent in maart 2020 opnieuw haar deuren.