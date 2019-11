Tom Helsen geeft concert op Corda Campus ten voordele van Rode Neuzen Dag EWH

27 november 2019

18u15 0 Hasselt Tom Helsen gaf woensdagavond een mini-optreden op de Rode Neuzen Piano op de Corda Campus. Dat deed hij in het kader van Rode Neuzen Dag.

Een 30-tal nieuwsgierigen kwam kijken hoe singer-songwriter Tom Helsen het beste van zichzelf gaf ten voordele van Rode Neuzen Dag. Hij bracht live zijn nummers They Don’t Make ‘em Like You Anymore en Change Yourself. Verder zong hij ook een cover van Dua Lipa’s New Rules. Daarna sloot hij af met het nummer Home, dat hij ooit samen met Geike Arnaert schreef voor Music For Life. Daarmee wou hij benadrukken hoe zinvol de acties van beide goede doelen zijn.

Nog tot en met de slotshow van vrijdag trekt Qmusic-dj Vincent Fierens met zijn Rode Neuzen Piano door Vlaanderen. Elke dag stopt hij op verschillende locaties en scholen waar leerlingen en artiesten de kans krijgen om een liedje te spelen op de piano.