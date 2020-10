Toerisme Vlaanderen start met plannen voor Abdijsite Herkenrode als toeristische trekpleister Giulia Latinne

01 oktober 2020

18u48 0 Hasselt Toerisme Vlaanderen neemt het beheer van Abdijsite Herkenrode over om het in de toekomst om te vormen tot een toeristische trekpleister. Over de plannen is nog weinig bekend, maar er wordt wél al gekeken naar de mogelijkheid om de kloostersite te herwaarderen. “Zeker gunstig voor de welvaart van Stad Hasselt en haar inwoners”, aldus schepen van Toerisme en Economie Rik Dehollogne (N-VA).

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) verrast met het nieuws dat de Abdijsite van Herkenrode wordt omgevormd tot een toeristische trekpleister. Voornamelijk Toerisme Vlaanderen krijgt daarover de bevoegdheid nu het agentschap het beheer van de site zal overnemen. Partners Stad Hasselt, Herita, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Zusters van Het Heilig Graf spelen ook in de nieuwe plannen van de site een cruciale rol.

Wat de plannen precies zullen inhouden, is nog niet bekend. Toerisme Vlaanderen denkt wél al aan de opwaardering van de kloostersite, met als doel om een breed netwerk van religieus erfgoed uit te bouwen. Bedoeling is niet om van de Abdijsite van Herkenrode het nieuwe Bobbejaanland te maken, maar om juist de kenmerken van de site te versterken. “Een plan dat we alleen maar kunnen toejuichen”, zegt schepen van Toerisme en Economie Rik Dehollogne (N-VA). “De vernieuwing van de site zal vreugde naar de Hasselaren brengen én gunstig zijn voor de welvaart van de stad”, aldus Dehollogne.