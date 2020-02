Toerisme Limburg trapt vakantieseizoen op gang met nieuwe gids:‘Kom Opladen in Limburg’ Dirk Selis

13 februari 2020

17u11 0 Hasselt Met de Limburg Vakantiegids 2020 trapt Toerisme Limburg het nieuwe toeristisch seizoen op gang. En dat mag je gerust letterlijk nemen, want het Limburgse fietsroutenetwerk bestaat 25 jaar. Daarom staat 2020 in het teken van de fiets als verbindingsmiddel tussen alle troeven die Limburg te bieden heeft. Dat geldt ook voor de nieuwe vakantiegids. In deze editie neemt reisjournalist Jonathan Ramael de lezers mee achterop zijn fiets door Limburg.

“We zijn samen met meer dan 200 partners uit de toeristische sector in het zadel gesprongen voor de zesde editie van deze gids”, zegt gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg Igor Philtjens. “Met de oproep ‘Kom opladen in Limburg’ blijven we gasten inspireren om onze prachtige provincie te ontdekken. Dit jaar meer dan ooit per fiets!” Hoewel de gratis gids pas zaterdag bij het grote publiek wordt gelanceerd, trok het team van Toerisme Limburg vandaag al met de primeur naar de toeristische partners.

Fietstrip

In het licht van 25 jaar fietsroutenetwerk leest de gids als een reisverhaal waarin reisjournalist Jonathan de lezer achterop zijn fiets meeneemt door Limburg. “De acht hoofdstukken zijn ingedeeld op basis van de landschappen die tijdens zijn fietstocht veranderen”, gaat Philtjens verder. “Onderweg krijgen lezers tal van toffe tips op en langs het fietsroutenetwerk. Telkens voorzien van handige icoontjes die aangeven waar je kan eten, drinken en/of overnachten. Want dat is precies de insteek van deze gids: lezers inspireren om eropuit te trekken met de fiets door Limburg. Voor een fietstrip in het spoor van Jonathan vinden ze per hoofdstuk een inspiratieroute van één of twee fietslussen – van elk ongeveer 60 kilometer – langs de opmerkelijkste toppers uit het verhaal.”

Fietskaart in het nieuw

In het jubileumjaar 2020 pakt Toerisme Limburg ook uit met de opgefriste Fietskaart 2020-2021. Die vormt samen met het infoboekje een handige leidraad voor de recreatieve fietser. In de vernieuwde versie blijven de knooppunten ongewijzigd. Ten opzichte van de vorige editie werden wel 20 trajecten aangepast voor een betere beleving. Nieuw is ook de vermelding van 45 fietsverhuurpunten en de aanduidingen van de fietsbelevingen (#FDHW en #FDDB). Daarnaast vind je een actueel overzicht van alle fietscafés en -logies: in totaal 296. Bovendien is het fietsinfoboekje inspirerender dan ooit. Met 18 nieuwe fietslussen, inclusief een tweedaagse ontdekkingsroute en een toegankelijke route voor minder mobiele fietsers. “Fietsrijk Limburg biedt ontelbare mogelijkheden voor onvergetelijke fietstochten. Met de Fietskaart 2020-2021 gaan we voor de meest autovrije, belevingsvolle, comfortabele en veilige trajecten. Zo bieden we de beste kilometers fietsroutenetwerk”, besluit Igor Philtjens.