Toekoerfestival 2019 op Abdijsite van Herkenrode

21 augustus 2019

15u08 0 Hasselt OPENDOEK en de Abdijsite Herkenrode organiseren op zondag 1 september 2019 voor de zevende keer het gezinsvriendelijke Toekoer Festival op het prachtige domein van de abdij Herkenrode. Een brede waaier aan kinder- en familievoorstellingen, figurentheater, muziektheater, verteltheater en poëzie voor groot en klein.

Er staat een speelse namiddag voor het hele gezin op het programma met vertellingen, wonderlijke figuren, feeëriek toneel en stemmige muziek, verspreid op verschillende plaatsen op de abdijsite. Het zijn gewoon korte, leuke performances van maximum 45 minuten in alle mogelijke theaterdisciplines. De buitenactiviteiten zijn gratis. Voor indoorvoorstellingen betaal je 1 euro per vertoning. De prijs voor een slapstickworkshop voor kind en ouder is 2 euro.