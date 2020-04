Tientallen Limburgse verenigingen zien inkomsten verdwijnen met schrappen Pukkelpop: “Dit is een serieuze aderlating voor de club” Marco Mariotti

15 april 2020

17u56 0 Hasselt De honderden vrijwilligers die jaarlijks meewerken op Pukkelpop en zo een aardige duit verdienen voor de vereniging waar ze deel van uitmaken, zien dit jaar heel wat inkomsten verloren gaan. Geen festival betekent geen geld. “Een serieuze hap uit ons budget, en onze fuif kon in april ook al niet doorgaan", zeggen ze bij Chiro Leopoldsburg. Tientallen verenigingen worden zo getroffen.

Vrijwilligers aan de kassa, de drank- en eetkraampjes, de parking, camping, ingang. De ruggengraat van het festival in Kiewit bestaat al jaren uit duizenden vrijwilligers. Omdat zij graag werken op een festival? Ook, maar vooral om het extra centje dat ze verdienen voor de vereniging waar zij bij actief zijn, én zo gratis naar het festival kunnen. Geen festival, betekent geen leuke sfeer, maar ook geen inkomsten.

En voor sommige verenigingen gaat het over een serieuze hap uit het budget. Bij Chiro Leopoldsburg bijvoorbeeld waar ze al twintig jaar meehelpen op Pukkelpop. “Die inkomsten van Pukkelpop zijn steeds een aardige buffer om de uitgaven van ons bivak op te vangen", vertelt volwassen begeleider Nick Gelennen. “Op die manier kunnen we het lidgeld en bivakprijs zo laag mogelijk houden, en kunnen ook kinderen mee die het thuis wat minder breed hebben.”

Kampprijs optrekken

Eetdagen en evenementen zorgen ook voor inkomsten, maar de fuif in april kon niet plaatsvinden. Of jeugdkampen mogen plaatsvinden, is nog niet duidelijk. “Maar als dat wel kan, is dat natuurlijk plots heel moeilijk dit jaar. We moeten nadenken om de kampprijs eventueel op te trekken, of er ons dit jaar door te worstelen.”

Hetzelfde verhaal bij BC Maasmechelen, de basketclub die ook jaarlijks met bijna 100 vrijwilligers meedoet. “In totaal lopen we tussen de 8.000 en 10.000 euro mis", zucht voorzitter Gilbert Nijsten. “We zijn gelukkig een gezonde vereniging met reserve, maar toch is dit even slikken. Een stevige hap uit ons budget. Een alternatief qua eetdagen is nog niet aan de orde, want vanaf wanneer kan dat terug?”

Bij tennisclub Tenkie uit Kiewit herkennen ze het verhaal. “Ook wij doen al jaren mee”, zegt voorzitter Pieter Gielen. “Wij hebben het geluk met 1.000 leden te zijn, dus we gaan deze financiële klap wel opvangen. Een drama is dit voor ons nog niet, maar ik kan me inbeelden dat dit voor kleine verenigingen en clubs zwaar valt.”