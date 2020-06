Tiental pv’s opgesteld tijdens overlastcontroles: straatracer gevat MMM

25 juni 2020

19u38 0 Hasselt Ploegen van de politie Limburg Regio Hoofdstad hebben woensdag overlastcontroles gehouden in de volledige politiezone. Er werden verschillende pv’s voor drugsbezit opgesteld en een straatracer werd uit het verkeer geplukt.

Tijdens controles in de stationsomgeving van Hasselt werden twee personen gecontroleerd die drugs op zak hadden. Op het Sint-Jansplein werd een verdacht voertuig gecontroleerd. De bestuurder had een grote som geld en drugs op zak.

Op de Sint-Truidersteenweg werd er na een korte achtervolging een straatracer uit het verkeer gehaald. De man haalde snelheden tot 90 kilometer per uur op de kleine ring in Hasselt en remde niet af bij zebrapaden waar voetgangers wilden oversteken. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. In Runkst lieten de politie-inspecteurs een voertuig takelen omdat het niet verzekerd was.

Aan het koet, op de grens van Lummen, Hasselt en Heusden-Zolder, werden 5 pv’s of onmiddellijke inningen opgesteld. Eén persoon had drugs op zak en vier voertuigen begingen een verkeersinbreuk.

In het centrum van Hasselt gingen de ploegen woensdagavond nog op zoek naar twee kinderen die verloren gelopen waren. Na een korte zoektocht konden de inspecteurs het duo terug veilig en wel bij de mama afzetten.