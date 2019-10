Tienduizenden lopers gaan “Dwars door Hasselt” onder blakend zonnetje Lien Vande Kerkhof

13 oktober 2019

20u09 0 Hasselt Tienduizenden deelnemers waagden zich onder een (uitzonderlijk) blakend zonnetje aan verschillende loopafstanden op Dwars door Hasselt. Pieter-Jan De Bosscher mag zich winnaar van de 15 kilometer noemen. Mieke Gorissen liet als eerste vrouw slecht drie mannen de finish eerder overschrijden.

Ondanks het goede weer speelde de wind menige loper parten. Toon Miermans won de korte afstand, drie kilometer, met gemak (9’37”). Bij de vrouwen was Antje Valkeneers (11’35”) de zegevierder. Op de vijf kilometer gingen de medailles naar Jarno Cuypers (16'03) en Anne Schreurs (18'16"). De 10 km afstand werd gewonnen door Noah Servaes, in een sprint met twee, in 33'14" en Ann Simons (44'55”), de gewezen olympisch judoka die op de Olympische Zomerspelen 2000 een bronzen medaille won in de categorie tot 48 kg.