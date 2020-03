Tien patiënten op intensieve zorgen Jessaziekenhuis Birger Vandael

22 maart 2020

Momenteel verblijven er in het Hasseltse Jessaziekenhuis tien personen op de intensieve zorgen. Dat is er één minder dan gisteren. Bovendien zijn er ook geen overlijdens meer geweest, wat maakt dat de totale stand op twee blijft staan. In totaal liggen er 54 patiënten in het ziekenhuis, dat is zes personen meer dan gisteren. Er is niemand uit het ziekenhuis ontslagen.