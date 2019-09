Tien arrestaties in criminele bende, mogelijke link met overval Theatercafé MMM

18 september 2019

17u06 0 Hasselt De politie heeft woensdagochtend een tiental arrestaties verricht in Limburg. De jongeren - allemaal nipt meerderjarig - worden gelinkt aan een criminele bende die zich bezighoudt met geweld, drugs en overvallen. Mogelijk worden zij gelinkt aan de overval op het Theatercafé in Hasselt begint juli.

Een deel arrestaties gebeurde in de omgeving van Hasselt. Woensdag werden alle betrokkenen verhoord door de politie. Zij bekijken wie van de gearresteerden zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Uit de eerste informatie blijkt dat de groep deel uitmaakt van één zelfde bende en mogelijk heel wat overvallen pleegde in de regio van Hasselt en Genk. Zo wordt gedacht dat een deel van de groep 6 juli betrokken is bij de overval op het Theatercafé aan het Cultuurcentrum van Hasselt. Niet veel eerder werden al gelijkaardige feiten gepleegd op de Wereldkeuken in Genk.

Telkens drongen de daders net voor sluitingstijd de horecazaken binnen met veel machtsvertoon. In Hasselt konden de daders enkele duizenden euro’s buit maken. Ze waren telkens gewapend en richtten schade aan in het pand.

Het parket wilde voorlopig niet communiceren over de kwestie. Het onderzoek is nog op volle toeren.