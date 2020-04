TIBO POLLEUNIS, EEN BRUGSE DRUMMER IN HASSELT, IS DE KLEINZOON VAN JOHNY VONERS "Wat ik van bompa leerde? Dat je van je artistiek talent je beroep kan maken" Dirk Selis

04 april 2020

11u14 0 Hasselt Xavier Waterslaeghers, het bekendste personage dat Johny Voners ooit vertolkte, leerde Vlaanderen dagschotels drinken in de kantine van F.C. De Kampioenen. Maar zelf drinkt zijn negentienjarige kleinzoon, drummer Tibo Polleunis, geen druppel alcohol.

Waarom woont een Bruggeling die een show voorbereidt voor de Gentse Feesten in Hasselt? Wij vroegen het hemzelf.

Je zit als negentienjarige Bruggeling op kot in Hasselt? Kan je de Limburgers al wat verstaan?

"Ik vind Hasselt fantastisch! Veel jongeren willen in hun studentenjaren uitgaan en daar is Hasselt misschien niet meteen de beste stad voor, maar dat vind ik niet erg want ik ga niet zo graag naar fuiven. Daarnaast heb ik nog nooit in mijn hele leven iets van alcohol gedronken. Ik ga wel graag naar concerten en daar is de Muziekodroom, een concertzaal boven ons schoolgebouw, geweldig voor. Op vrije dagen doe ik zelf met plezier vrijwilligerswerk in de Muziekodroom. Bands helpen in- en uitladen, het podium helpen opstellen, enzovoort. En je leert de artiesten ook kennen. De Hogeschool PXL Music is dan ook echt mijn ding. Toen de richting Music in 2008 het licht zag, zei mijn papa: 'Kijk Tibo, op deze school kan je later pop en rock studeren'. En kijk nu, nooit gedacht dat ik al zover ging geraken!"

Kan je 'muzikant zijn' wel leren? Moet dat niet vooral van jezelf komen?

"(twijfelend) Een moeilijke vraag: wanneer is iemand een muzikant? Sommigen zijn autodidact, anderen volgen lessen. Sommige muzikanten kunnen enorm goed spelen, maar treden nooit op. Anderen spelen veel live, maar zijn misschien minder ontwikkeld. Voor mij ben je een muzikant als je frequent met muziek spelen bezig bent. Dit leer je uiteraard door veel te oefenen, al dan niet met of zonder lessen. Als je professioneel muzikant bent en veel moet optreden of in de studio zit, dan leer je nog steeds bij en kun je jezelf nog steeds verbeteren. Muziek is nooit af. De eerste keer op een podium is niet hetzelfde als de honderdste keer, en je leert ook door de routine."

Waarom ben je drummer geworden?

"Mijn mama en broer volgden allebei gitaarles toen ik ongeveer 6 jaar was. Om de een of andere reden was ik altijd ritmes met mijn bestek op tafel aan het kloppen. Voor kerst hebben ze me dan een speelgoeddrumstel gekocht. Ik vond dat zo leuk dat ik vanaf mijn 7 jaar drumles mocht gaan volgen. Momenteel speel ik ook piano en gitaar, maar drum blijft toch voor altijd mijn nummer 1!"

Waar kunnen we Tibo Polleunis zoal aan het werk zien?

"Ik speel momenteel in drie vaste bands. Met 'The Chairleaders' spelen we verschillende soorten stijlen, we spelen fusion, jazz ballads, funk en nog veel meer. Een ander project is 'Het Verloren Akkoord', een cabaretduo dat momenteel een show aan het voorbereiden is voor de Gentse Feesten. Ze hebben een band samengesteld die voor de instrumentatie zal zorgen tijdens de show. Voor beide bands komt er een single aan. De laatste band, 'Melting Baskets', is een popgroep waar ik geen drum in speel, maar wel toetsen. Met deze band hadden we bijna ieder weekend een show gepland, maar door het coronavirus gaan die helaas niet meer door."

Heeft jouw grootvader je ook aan het werk kunnen zien?

"Ja. Ik ken bompa niet als iemand die snel gaat wenen, maar toen hij me vorig jaar zag optreden met 'Het Verloren Akkoord' kon hij het niet drooghouden. Na de show zei mama: 'Bompa heeft een traan gelaten'. Dat hij zo gepakt werd door onze muziek... Het was één van de mooiste momenten van mijn leven. Ik heb hem dan ook een dikke knuffel gegeven.”

In 2013 nam je voor een volle zaal Aznavonersfans stiekem de plek in van de drummer en verraste je jouw grootvader met een korte solo. Vertel eens.

"Tijdens het laatste nummer van de avond, 'Pour faire une jam', deed elke muzikant een solo en stelde bompa de muzikanten voor. Toen Eric Rits, de drummer van bompa, zijn solo had gedaan, ging bompa naar de bassist en toetsenist om hen voor te stellen. Op dat ogenblik moest ik Eric zijn plaats innemen. We hadden dat op voorhand met de muzikanten alleen gerepeteerd. Toen het lied gedaan was, moest ik een onverwachte drumsolo doen. Bompa had dat uiteraard niet verwacht. Ik ben zéér blij dat dit gefilmd is geweest en op YouTube te vinden is."

Tot slot Tibo: hoe was de band met jouw grootvader?

"Ik had een geweldige band met hem. Ik kon alles aan hem kwijt, en telkens als we samen op pad waren, was het een plezier. Als ik kon dan ging ik altijd naar zijn optredens en vice versa. Hij moedigde me ook enorm aan. Hij nam me als kind soms mee naar de set van F.C. De Kampioenen en naar premières. Dat waren natuurlijk hoogdagen. Het was gewoon cool: een bekende grootvader. Maar mijn bompa is niet Xavier Waterslaeghers, alleszins zo heb ik hem nooit gezien. Voor mij was hij Johny Voners en gewoon mijn grootvader, met het enige verschil dat iedereen mijn grootvader kende. Kijk, ik zal hem altijd herinneren als de man die mij heeft laten zien dat je moet genieten van het leven en dat het mogelijk is om van je artistiek talent je beroep te maken."