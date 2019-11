The Roy Orbison Story komt naar Hasselt Dirk Selis

07 november 2019

15u47 0 Hasselt Barry Steele komt in november naar België. Dit keer doet hij exclusief het Ethias Theater Hasselt aan met zijn The Roy Orbison Story. Barry Steele is wereldwijd bekend als één van de beste Roy Orbison-tributezangers.

“Roy Orbison scoorde zijn grootste successen begin jaren zestig toen 22 (!) van zijn nummers in de Billboard Top 40 terug te vinden waren”, vertelt organisator Niko Geldhof. “‘Only The Lonely’, ‘Crying’ en ‘Pretty Woman’ zijn nog altijd wereldhits. Midden jaren tachtig vertoefde Roy Orbison een poosje in de luwte van de muziekwereld. Zijn nummer ‘In Dreams’, dat door filmmaker David Lynch werd opgepikt voor de soundtrack van ‘Blue Velvet’, bracht daar verandering in. Spijtig genoeg overleed hij middenin zijn langverwachte comebacktour, net toen hij op pad begon te gaan met de superband The Traveling Wilburys. ‘The Big O’ is niet zo makkelijk te imiteren. Uiterlijk ben je er snel: zwarte kledij, zwart haar en een donkere zonnebril. Qua stem is het een ander paar mouwen. Roy Orbison had een zeer specifieke, diepe stem, ergens tussen een tenor en bariton, wat hem de bijnaam ‘The Caruso of Rock’ opleverde.”

Alle eer aandoen

“Barry Steele is wereldwijd bekend als één van de beste Roy Orbison-tributezangers”, gaat Geldhof verder. “Hij ziet er niet alleen uit als ‘The Big O’, hij klinkt ook helemaal als deze legende. Met de steun van vrienden en familie werkte Barry Steele aan zijn tribute: hij verdiepte zich volledig in de muziek en de magie van The Big O. Samen met de getalenteerde Barney Williams toerde hij de wereld rond: Nieuw-Zeeland, Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Ierland en Denemarken. In de VS trad hij op voor de zoon van Roy Orbison en deed hij een duet met Bill Dees, de cowriter van heel wat Roy Orbison-songs. Barry Steele legt de lat hoog en wil de songs brengen zoals ze origineel werden uitgevoerd.” Zoals hij zelf zegt: “Roy Orbison was één van de grootste zangers ter wereld, ik moet hem alle eer aandoen.”

Vrijdag 29 november 2019 om 20 uur treedt hij op in België, in het Ethias Theater Hasselt.