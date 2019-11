Terugval Limburgse economie vlakt volledig uit: “Limburgse ondernemers opnieuw positiever” Dirk Selis

28 november 2019

16u02 0 Hasselt Aan de ononderbroken terugval van de Limburgse economie kwam dit jaar een einde. Dat zegt de conjunctuurbarometer van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. “We zagen de conjunctuur sinds 2018 dalen, maar vanaf juli vlakte het conjunctuurverloop vrijwel volledig uit en zou dat in heel 2019 blijven. Voor 2020 voorspellen we dan weer een kleine terugval”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

“Deze maand peilde Voka, Vlaams netwerk van Ondernemingen, naar het ondernemersvertrouwen in Vlaanderen. De bedrijven zijn opnieuw positiever en iets meer bedrijven verwachten de komende zes maanden een stijging van de productie en exportorders. Onze conjunctuurbarometer toont ook dat de terugval uitvlakt”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Het gevaar van een harde brexit is afgenomen en er is ook ontdooiing in de handelsoorlog tussen de VS en China, maar het is uiterst twijfelachtig of dit een heropleving van de economische activiteit inluidt. 1 op de 5 Vlaamse ondernemers verwacht trouwens nog altijd een terugval in hun activiteiten. Onze conjunctuurbarometer voorspelt zo’n terugval voor de eerste jaarhelft van 2020”, waarschuwt Johann Leten.

Export blijft presteren

“De Limburgse export blijft in de nieuwe voorspellingen van de conjunctuurbarometer opnieuw een belangrijke rol spelen”, zegt ook Kris Claes. “Hoewel een stijging van de export niet langer het geval is, blijven de Limburgse bedrijven goed presteren. In vergelijking met een jaar geleden steeg de waarde van producten voor verre export (buiten de EU) met 13%. Zowel het aantal af te leveren attesten voor verre export als de gerealiseerde exportwaarde blijft in de loop van het volgende half jaar systematisch ruim boven het niveau van een jaar geleden.”

In vergelijking met vorig jaar blijft de bouwsector hoge toppen scheren. Het volume van de niet-residentiële projecten is bijvoorbeeld 120,51% groter dan een jaar geleden. Ook het aantal vergunningen voor de residentiële nieuwbouw ligt op dit moment 88,34% hoger. Volgens de voorspellingen van de conjunctuurbarometer blijven de activiteiten in de bouwsector groeien in het eerste kwartaal van 2020.

Werkloosheid in dal

Het aantal mannelijke werklozen blijft in de periode tot april 2020 maandelijks gemiddeld 5,32% onder het niveau van een jaar terug. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal werkloze vrouwen nog meer. Vandaag zijn er 7,21% minder werkloze vrouwen dan een jaar geleden. In totaal ligt het aantal werklozen in Limburg 6,22% lager dan vorig jaar.

In oktober noteerden we 5,3% meer starters dan een jaar geleden. Daardoor tellen we na tien maanden in 2019 al 7.144 starters. In 2018 waren er in dezelfde periode 6.245 starters, momenteel dus een stijging van 14,4%.