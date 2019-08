Terugval Limburgse economie vlakt af in 2020 Dirk Selis

29 augustus 2019

12u05 0 Hasselt De terugval van de Limburgse economie zal tegen 2020 afvlakken. Dat voorspelt de maandelijkse conjunctuurbarometer van Voka Limburg. De daling van de economie zal de komende zes maanden ook minder groot zijn dan aanvankelijk voorspeld. “Maar met zo veel onzekerheden in binnen- en buitenland moeten we waakzaam blijven”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

De Limburgse conjunctuur, de ‘beweging’ van de economie, kent een terugval die zich al anderhalf jaar laat voelen, maar de vooruitzichten zijn vandaag positiever. Tijdens de eerste jaarhelft van 2019 daalde de conjunctuurbarometer stevig. De verdere terugval in de periode juli-december zal beperkt blijven. Binnen dit scenario krijgen we activiteitsniveau dat vergelijkbaar is met dat van maart 2015. “We verwachten een einde aan de terugval, maar in onze conjunctuur zijn de externe onzekerheden waar we vandaag mee geconfronteerd worden niet opgenomen”, waarschuwt Johann Leten. “Vorige week gaf nog 1 op 4 Vlaamse exportbedrijven toe dat ze in de komende maanden minder bestellingen verwachten. De brexit, Trump, China en de Duitse industrie zijn allemaal tekenen aan de wand. Ook binnen de eigen landsgrenzen kampen we nog steeds met onzekerheden. De langste Vlaamse formatie is al een feit. Laten we hopen dat we op vlak van regeringsvorming geen nieuwe records breken. De appels vallen stilaan van de bomen dus de tijd is rijp om werk te maken van ambitieus en gedurfd regeerakkoord op alle niveaus.”

Export onder druk

“Traditiegetrouw is de Limburgse exportsector een sterkhouder van onze economie”, gaat Leten in vogelvlucht over de cijfers. “De export kent weliswaar niet langer een groei, maar blijft stilstaan op hetzelfde niveau. Dat niveau ligt hoger als dat van vorig jaar, waardoor het de terugval van de conjunctuurbarometer afremt. De positieve bijdrage van de bouwsector aan de conjunctuur blijft stevig overeind. Zowel de conjunctuurbarometer als onze recente bouwenquête bevestigen dit. Maar ook als het goed gaat, worden we geconfronteerd met uitdagingen. Het vinden van geschikte arbeidskrachten blijft het grootste knelpunt in de bouwsector. Binnen de automobielsector zijn het vooral de bedrijfswagens die een versnelling hoger schakelen.

Starters 25% hoger

“Ook in de toeristische sector verwachten we dat de komende zes maanden rooskleuriger zullen verlopen dan dezelfde periode een jaar geleden. Het aantal werklozen blijft nog steeds sterk onder het niveau van vorig jaar. Er zijn met andere woorden minder werklozen, hoewel die daling bij de vrouwen minder groot is dan bij de mannen. Na een mindere maand juni 2019 ligt het aantal startende ondernemingen in Limburg opnieuw op recordkoers. Het aantal starters in juli 2019 ligt 25% hoger dan het aantal starters in juli 2018. Het totaal aantal starters ligt nu al 17% hoger dan het aantal starters in dezelfde periode een jaar geleden”, besluit de Voka-baas.