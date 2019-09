Terug naar school: dus extra controles op gordel, parkeren en snelheid aan scholen Toon Royackers

01 september 2019

14u56 0 Hasselt Van 2 tot en met 20 september gaan de Limburgse politiediensten zich veelvuldig opstellen aan de Limburgse schoolpoorten. “Niet om het extra moeilijk te maken voor de kinderen en hun ouders. Wél om er voor te zorgen dat iedereen veilig op school en terug thuis geraakt”, benadrukt Gouverneur Herman Reynders.

Al voor de achttiende keer werken alle Limburgse lokale politiezones samen voor een gecoördineerde actie rond verkeersveiligheid in schoolomgevingen. Allemaal samen gaan ze vanaf 2 september weer mee naar de schoolpoort. Dit jaar zijn er extra controles op het dragen van de veiligheidsgordel, het foutief parkeren en op snelheid. Jongeren mogen zich verwachten aan nazicht van hun fiets of bromfiets, en op hun eigen gedrag in het verkeer.

“Zowel voor ouders en kinderen als voor leerkrachten een spannend moment”, oordeelt de Gouverneur. “En dit heeft ook zo zijn weerslag op het verkeer. Kinderen zijn vaak hun speelsheid van de grote vakantie nog niet kwijt, en ouders moeten zich vervolgens haasten naar het werk. Ook de overige automobilisten moeten terug wennen aan kinderen in het verkeer, na twee relatief rustige maanden op de weg. Dat maakt dat we de schoolomgevingen extra in de gaten moeten houden.” De resultaten van de verscherpte controles worden na 20 september bekend gemaakt.