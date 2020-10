Tekort aan leerkrachten door corona-uitbraak? KT Scholengroep Hasselt vraagt ouders om in te vallen: “Je moet geen les geven, wel een klas begeleiden” Marco Mariotti

06 oktober 2020

11u37 0 Hasselt De KT Scholengroep regio Hasselt wil ouders inschakelen om klassen op te vangen als het coronavirus zou uitbreken op school. Hun oproep wordt met succes onthaald: “Al twintig ouders boden zich aan”, zegt directeur Guy Meert.

Wat doe je als een groot deel van je lerarenkorps zou uitvallen indien het virus uitbreekt op school? Opvang voorzien, maar laat dat net een groot probleem zijn in het onderwijs. “De reservepot waar we leerkrachten uit kunnen vissen voor vervangingen is in het algemeen sowieso leeg”, zegt directeur Guy Meert. “Vaak zijn zelfs niet eens alle vacatures ingevuld, en dan zijn er zelfs geen vervangers meer om aanspraak op te doen. Met het coronavirus dat nog steeds woekert, beseffen we daarom dat er een oplossing moet volgen als het plots écht problematisch wordt.”

Kleuterklas

De scholengroep bestaat uit een zevental kleuter- en basisscholen en telt honderden leerlingen. “Als je dan in één school plots met 5 zieke leerkrachten zit die in quarantaine moeten, hebben we een back-upplan. En dat gaan ouders worden.” De oproep is nog maar net uitgestuurd, maar blijkbaar al met succes onthaald. “Na één dag kregen we al 20 enthousiaste ouders die bereid zijn te helpen. We gaan natuurlijk met iedereen apart overleggen om te zien of het profiel voldoet. Afhankelijk van de ouder kan die bijvoorbeeld beter in een kleuterklas worden ingezet, of net beter bij de oudere klassen."

Babysit

Moeten ouders dan plots voor de klas staan? “Ja en nee. We verwachten niét dat er wordt lesgegeven. Babysit klinkt wat flauw. Het zal puur gaan om het begeleiden van een klas, het kunnen bezighouden van de kinderen. Momenteel ziet het er niet naar uit dat er meteen aanspraak moet gemaakt worden, maar ons niet voorbereiden zou niet slim zijn."

Nog volgens Meert zijn er héél wat ouders die privé zelf in het onderwijs staan of deeltijds actief zijn in de sector. Die hebben sowieso ervaring. Toch is iedereen welkom en wordt met iedereen gebabbeld. “Als je als ouder tot de risicogroep behoort, is het evident dat je best niet op onze oproep ingaat.”