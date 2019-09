Te zoet voor je hart? De nationale Week van het Hart staat in het teken van ‘Suiker’. Dirk Selis

19 september 2019

09u18 0 Hasselt De nationale Week van het Hart staat van 23 tot en met 29 september in het teken van ‘Suiker. Bezoekers, patiënten en personeel mogen op maandag, woensdag en vrijdag een reep chocolade (of een andere suikerrijke snack) uitkiezen. In ruil moeten ze de opgenomen calorieën onmiddellijk verbranden op één van de fietsen die opgesteld staan in de inkomhal van campus Virga Jesse.

Het initiatief komt van het Revalidatie en Gezondheidscentrum (ReGo) van Jessa, in samenwerking met de Cardiologische Liga. Kim Bonné, kinesist bij het ReGo: “We willen op een eenvoudige en ludieke manier aan de bezoekers duidelijk maken dat er best wel wat gevraagd wordt van hun lichaam om extra suikers te verbranden. Iedereen is welkom om maandag, woensdag en vrijdag van 15u tot 17u.” Op donderdag 26 september kunnen geïnteresseerden een praatje slaan met psychologen en diëtisten die tips geven over hoe we respectievelijk van suiker kunnen afkicken en hoe we dat in de praktijk best aanpakken. Deze info standen zijn bemand tussen 11u30 en 12u30 en van 16u tot 17u. Suikerarme recepten, infobrochures en postkaarten met de voedingsdriehoek zijn doorlopend gratis mee te nemen.