Te mooi om waar te zijn: hoe een Hasseltse restauranthouder (55) jarenlang miljoenen verduisterde en een luxeleventje leidde

Hasselt

In lang vervlogen tijden stond ene Steve Stevaert nog achter de toog van Het Magazijn in Hasselt. De brasserie in dit historisch complex, getekend door de gerenommeerde architect Alfredo De Greogrio, groeide sindsdien uit tot een vaste waarde in het Hasseltse stadscentrum. Tussen 2000 en 2014 bleek de zaak echter ook het decor voor de verduistering van ruim 6,3 miljoen euro. De zaakvoerder, de 55-jarige Wim Jeuris, werd vrijdag veroordeeld tot een celstraf van drie jaar met uitstel. Hij kon jarenlang ongestoord te werk gaan en onderhield daarnaast een royale levensstijl.