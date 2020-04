Tanzaniaanse Jungleschool van PXL-lector Koen Timmers deze avond in Jane Goodall’s nieuwe documentaire ‘The Hope’ wereldwijd op National Geographic Dirk Selis

14u57 0 Hasselt Hasselaar en PXL-lector Koen Timmers bouwde vorig jaar een nieuwe school in het midden van de Tanzaniaanse jungle, samen met Jane Goodall en haar Roots & Shoots programma. Timmers was hierbij niet aan zijn proefstuk toe. In februari bouwde hij reeds een school in een Keniaans vluchtelingenkamp.

Jane: The Hope. Deze ingrijpende documentaire belicht Dr. Jane Goodall’s enorme nalatenschap van vier decennia die zij besteedde aan het transformeren van milieubewustzijn, dierenwelzijn en natuurbehoud door haar innovatieve benaderingen en hoe ze een wereldwijd icoon is geworden. In deze documentaire wordt ook aandacht besteed aan de school van Hasselaar en PXL-lector Koen Timmers. “Deze nieuwe school biedt gratis onderwijs aan vluchtelingen uit nabijgelegen streken en brengt hen dichter bij de natuur”, zegt Timmers. “Via een eigen ontwikkeld curriculum leren ze zich te buigen over globale problemen als klimaatsverandering, genderongelijkheid en armoede. Daarbij krijgen ze wekelijks les van leerkrachten uit elk werelddeel via een videoconferencing tool. De technologie werd ter plaatste gebracht door het Diestse I3 Technologies die een digitaal bord en digitale stoelen voorzagen.”

Charlize Theron

De leerkracht werd dan weer door Timmers wekelijks getraind en opgevolgd. Hier was ook een samenwerking met PXL-Education, de lerarenopleiding die ondersteuning geeft bij het slim inzetten van leermiddelen als Lego WEDO. “The Hope” toont hoe de studenten na een busreis van 1,5u arriveren in deze nieuwe school en daar van niemand minder dan Jane Goodall en Timmers een les krijgen. Het project heeft ook prestigieuze partners als WWF, NASA en de VN en kreeg eerder al lof van actrice Charlize Theron en Kim Clijsters. Goodall’s kleinzoon Merlin volgt het project ter plaatse op.

National Geographic om om 20:00: Jane: The Hope