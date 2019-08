Tal van activiteiten tijdens 60ste editie van de Runkster Volksfeesten Dirk Selis

21 augustus 2019

16u37 0 Hasselt De 60ste Runkster Volksfeesten worden op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september 2019 gevierd in en rond het OntmoetingsCentrum Runkst (OCR). “Hiermee willen we aan iedereen opnieuw een schitterend volksfeest aanbieden en tegelijk voldoende middelen verwerven om aan alle Runkstenaren, jong en oud, een volwaardig ontmoetingscentrum ter beschikking te kunnen stellen”, zegt voorzitter Willy Vrebos.

“Op vrijdagavond keren we terug naar de jaren 60", vertelt Willy. “Met een Back to the Sixties-avond, geheel in het kader van 60 jaar Runkster Volksfeesten, met een grote volksreceptie. Daarna treden de L&M-band en DJ Knuts op. Bar Leon verwelkomt de liefhebbers van een uitgelezen selectie van speciale bieren vanaf 19 uur zowel in de Shelter als op het binnenplein. Allerlei andere dranken en versnaperingen zijn eveneens beschikbaar.”

Rommelmarkt

“Op zaterdag tonen 600 standhouders vanaf 10 uur op de 21ste Grote Rommelmarkt hun nieuwe aanwinsten. De markt vindt plaats in de straten aanpalend aan het OCR, de toegang is gratis. De KSA organiseert dan weer vanaf 13.30 uur samen met hun Startdag een ‘Animatie voor kinderen van 6 tot 12 jaar’. De ‘MV Het Spoor’ geeft dit jaar haar muziekconcert vanaf 14.30 uur op het voorplein of in de grote zaal. De Reuze Runkster Quiz vangt aan om 20 uur in de grote zaal. In Bar Leon kan u ’s avonds verder uitbollen tot in de late uurtjes. Heel de dag is er quasi doorlopend straatcafé, frituur, hotdogkraam, klein restaurant en Bar Leon, alsook verkoop van tombolalotjes.”

Feestmaal

“Op zondag wordt vanaf 12 uur een feestmaal opgediend. De feesten worden afgesloten met de ‘Prijsuitreiking Runkster Viking Cup’ vanaf 17.30 uur, en aansluitend de trekking van de tombola. Heel de dag is er quasi doorlopend klein restaurant en Bar Leon, alsook verkoop van tombolalotjes. Kortom, laat u verrassen door de gezellige levendigheid van de wijk Runkst”, besluit Willy.