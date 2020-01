Tachtiger zwaargewond bij ongeval BVDH

19 januari 2020

Zondagmiddag rond 13.15 uur was er een zwaar verkeersongeval op de Kuringersteenweg. Een bestuurder verloor de controle over zijn stuur door een medische oorzaak en kwam hierdoor in aanrijding met een andere personenwagen. De tachtigjarige man uit Balen werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Een 29-jarige vrouw uit Tessenderlo liep lichte verwondingen op.