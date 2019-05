Tachtig jobs in Limburgse scholen op de tocht Dirk Selis

29 mei 2019

10u55 0 Hasselt Er staan in Limburg 80 jobs op de helling doordat het lerarenplatform wordt overgedragen naar centrumsteden. ACOD Limburg vernam dit afgelopen woensdag en reageert ongerust: “Dit zal een niet mis te verstane impact hebben op leerlingen én leerkrachten” zegt Yves Vannijlen van ACOD-onderwijsvakbond.

“Zeventig tot tachtig jobs staan in onze provincie op de helling nadat het OVSG (de onderwijskoepel voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs) de samenwerking stop zet met het provinciaal onderwijs. Het lerarenplatform dat leerkrachten een jaar jobzekerheid geeft, wordt overgedragen naar centrumsteden zoals Gent en Antwerpen. Hier kunnen we in Limburg niet mee akkoord gaan” zegt Vanijlen. “Investeer meer geld in het platform over heel Vlaanderen. Limburg is al eens gepasseerd geweest. Het gemeenschapsonderwijs heeft bijvoorbeeld geen lerarenplatform op secundair niveau kunnen inrichten. Of pas het decreet aan. Het provinciaal onderwijs is vragende partij om toch nog een lerarenplatform in te dienen, maar heeft daar niet genoeg middelen voor. Dan is het decreet duidelijk: je moet een minimum aan investeringen doen. Die zijn er nu eenmaal niet.”

Gevolgen

“En uiteraard heeft dat gevolgen voor de leerlingen. Als een leerkracht ziek wordt, zal er weer meer naar de studie worden gegrepen. Het gaat ook zijn gevolgen hebben voor de leerkrachten die de leerlingen gaan moeten opvangen. De werkdruk voor hen gaat ook weer stijgen” besluit Vannijlen.