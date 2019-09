Taalbad voor kinderen, nieuwe sociale richtingen aan UHasselt én SALK 2.0! Dit krijgt Limburg van nieuwe regering Marco Mariotti

30 september 2019

11u27 0 Hasselt Onderwijs en werk. Dat zijn de twee peilers waar de nieuwe Vlaamse regering in de provincie Limburg hard op inzet. Kinderen in mijngemeenten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, krijgen een taalbad. De UHasselt krijgt vier nieuwe richtingen met de focus op de sociale sector om zeker jongeren met een allochtone achtergrond te laten doorstromen naar het hoger onderwijs.

De Vlaamse regering bestaande uit N-VA, Open Vld en CD&V hervormt qua onderwijs helemaal onderaan de ladder. Na de reeds verplichte taalscreening na de kleuterklas, wordt het de regel dat kinderen die het Nederlands onvoldoende machtig zijn een ‘taalbadjaar’ ondergaan.

Prioritair wordt daarbij gefocust op de Limburgse mijngemeenten zoals Maasmechelen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en Beringen. Bedoeling is om zo de schoolse taalachterstand weg te werken. Een latere doorstroming naar het hoger onderwijs is het ultieme doel.

Migratieachtergrond

Rector De Schepper van UHasselt mag vier nieuwe studierichtingen ontvangen op zijn universiteit. Bovenop de unieke opleiding Materiomics vooral gefocust wordt dus op de SALK-prioriteit Zorg gefocust en op richtingen die mensen met een migratieachtergrond aantrekken sociale wetenschappen en verpleegkunde.

“De rector focuste te weinig op zorg en de doorstroming van personen van allochtone origine naar het hoger onderwijs”, klinkt het. De vier nieuwe opleidingen: Master verpleeg- en vroedkunde, aansluitend op de SALK-prioriteit Zorg. Master Health Care Management, om managers voor ziekenhuizen en woonzorgcentra op te leiden. Bachelor sociale wetenschappen, ter versterking van de humane sokkel aan de uHasselt. Deze richting moet vooral meisjes met een allochtonen achtergrond naar het hoge onderwijs doen doorstromen.

Extra uitdaging wordt het tegen van de ‘braindrain’. Het wegtrekken van jonge hoog opgeleiden uit Limburg en de lage instroom van vooral kinderen met een migratieachtergrond of leerlingen van van laaggeschoolde ouders, wordt hiermee tegengegaan.

Meer dan 200 miljoen euro voor economische groei

De SALK Taskforce - het plan dat in het leven werd geroepen na de sluiting van Ford Genk om de provincie economisch uit het slop te halen - krijgt nu met zekerheid een vervolg.

In totaal zal opnieuw 137 miljoen euro in de periode 2021-2027 wordt geïnvesteerd, telkens met het doel een hefboom te creëren om de economie in Limburg te blijven stimuleren. De SALK Taskforce zal bestaan uit het provinciebestuur, Limburgse actoren én met betrokkenheid van de Vlaamse minister-president of minister van Werk.

De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) krijgt een bijkomende 100 miljoen euro ter beschikking om kleine beloftevolle ondernemingen te laten groeien én om te investeren in innovatieve samenwerkingen met de UHasselt.

Cultuur

Op cultureel vlak krijgt de werking van Z33 in Hasselt, het expertisecentrum Bokrijk in Genk en Alden Biesen in Bilzen meer middelen. Hoe concreet, is nog niet duidelijk.

Mobilteit

Er zijn miljoenen vrijgemaakt om de Noord-Zuid én Spartacuslijn 1 en 2 te ontwikkelen. In 2020 moet er een knoop worden doorgehakt wat die Noord-Zuid betreft. Tunnels of omleidingen in Houthalen-Helchteren liggen op tafel. Later meer info.