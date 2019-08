T-shirtdief mag 18 maanden brommen BVDH

06 augustus 2019

Een 33-jarige man van Indische nationaliteit is veroordeeld tot achttien maanden cel voor de diefstal van twee T-shirts bij de Hasseltse Primark en vier T-shirts bij de Hasseltse Esprit. De feiten speelden zich af op 29 juni dit jaar. Op camerabeelden was duidelijk te zien hoe de beklaagde het prijskaartje verwijderde en de kleren in zijn rugzak stak, waarna hij zonder betalen de zaak verliet. De bewakingsagenten hadden hem echter in de gaten en spraken hem aan. De man probeerde nog te vluchten, maar werd staande gehouden. Hij gaf verstek voor de behandeling van de zaak.