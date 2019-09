Syntra Limburg ziet kentering: technische opleidingen zitten in de lift Lien Vande Kerkhof

05 september 2019

15u26 0 Hasselt De praktijkgerichte opleidingen bij Syntra Limburg zitten in de lift. “Het aanzuigeffect van onze nieuwe technologiecampus, de T2-campus op het Thor Park, is aanzienlijk”, zegt woordvoerder Pieter Vissers. “We hebben voornamelijk een sterke aangroei van technische cursisten.”

Waar er de voorbije jaren onder invloed van de hoogconjunctuur vooral toestroom naar ‘zachtere’ opleidingen was die niet altijd professioneel gemotiveerd bleken, is er nu sprake van een kentering. “In 2018 hadden we vooral veel aantrek met opleidingen in de modesector, horeca of de honden- en paardensector,” zegt Vissers. “Dit jaar wordt er vooral gekozen voor technische opleidingen. Zo hebben we een toeneming van meer dan twaalf procent bij het aantal ingeschrevenen in de sector Voertuigen en Metaal, waarmee je onder andere automecanicien of lasser kunt worden. In de sector Elektro, denk aan beroepen als elektricien of onderhoudsmonteur, neemt het aantal inschrijvingen toe met acht procent. Ook informatica is populair: bijna elf procent van onze cursisten schrijft zich in om aan het te werk te gaan als programmeur of data-analist.” Of ze daar bij Syntra een verklaring voor hebben? “Het is natuurlijk wel opvallend”, stelt Vissers. “We stellen ons dan ook luidop de vraag of dit een aankondiging is van een nieuwe recessie? Wanneer mensen zich veilig wanen in hun job, volgen ze immers minder snel een dergelijke professionele opleiding of bijscholing.”

Kortere trajecten populairst

Nog opvallend is de daling in de opleiding bedrijfsbeheer. “Vorig jaar hadden we een dip van 90 procent. Dat komt omdat het sinds 2018 niet langer noodzakelijk is om zelfstandige te worden. Dit jaar bieden we meer korte opleidingen aan om jezelf als ondernemer te versterken. Nu veren de inschrijvingen voor deze korte ‘snacks’ weer op. Denk aan opleiding als ‘meepraten met de boekhouder’, ‘succes op Instagram’ en ‘facebookmarkering’.” Korte opleidingen doen het overigens over de grote lijn heel goed. “We zien geen groei in ons klassieke avondcursussen, langlopende opleidingen van meerdere jaren. In tegenstelling tot ons kortlopende segment: een gemiddelde stijging van 9 procent. Wij besluiten dat mensen tegenwoordig liever ‘snel’ en ‘nu’ bijscholen dan een inspanning te leveren verspreid over meerdere jaren.”

Fitnesshype lijkt voorbij

Dat er toekomst in de bouwsector zit heeft Limburg ook begrepen. “Na jaren van matige inschrijvingen zien we plots een enorme toename geïnteresseerden in de opleiding aannemer, metsel- en betonwerken. Andere opvallendheden? Sinds vorig jaar hebben we een traject ‘batterijspecialist’ waar héél wat animo voor is. Daarnaast kan je bij ons voor het derde jaar op rij een cursus drone piloot volgen. De vraag daarnaar groeit omdat de prijzen van drones en opleidingen blijven zakken terwijl de toepassingen vergroten. Welke opleidingen het minder goed doen? De fitness hype lijkt een beetje voorbij: we kregen gevoelig minder inschrijvingen binnen voor personal trainer en fitnessinstructeuropleidingen. Ook opvallend is de daling rijschoollesgever: maar liefst 50 procent!”