Sybille (23) en zusje Kelly (16) met mentale beperking zijn dol op de Online Jeugdbeweging: “Ik heb een kunstwerk gemaakt zonder mijn handen te gebruiken” Emily Nees

31 maart 2020

15u33 0 Hasselt Nu jeugdbewegingen niet meer fysiek mogen samenkomen, hebben ook Sybille Bruneel (23) en haar zusje Kelly (16) uit Hasselt een andere manier gezocht om hun weekends door te brengen. Ze voeren opdrachten uit die de ‘ Nu jeugdbewegingen niet meer fysiek mogen samenkomen, hebben ook Sybille Bruneel (23) en haar zusje Kelly (16) uit Hasselt een andere manier gezocht om hun weekends door te brengen. Ze voeren opdrachten uit die de ‘ Online Jeugdbeweging ’ op Facebook plaatst. De meisjes zijn zelf al twee jaar lid van Akabe Hasselt, een scouts voor personen met én zonder beperking. Kelly heeft dan ook zelf een matige vorm van een mentale handicap.

Voor haar was het niet makkelijk om te horen dat de activiteiten van de scouts werden afgelast. “Kelly zei dat ze de premier wilde aanklagen, omdat zij die maatregelen had getroffen. Ze was er echt niet blij mee”, zegt Sybille. Daarom zocht ze naar een alternatief. “Op Facebook las ik over de ‘Online Jeugdbeweging’. Sinds twee weken geleden nemen we zowel zaterdag als zondag deel.”

Foto’s en video’s posten

“Sint-Aloysius zet in de Facebook-groep opdrachten online. Als je die hebt uitgevoerd, kan je een foto of een video plaatsen in de reacties.” De twee hebben dan ook al heel wat leuke beelden gecapteerd in het weekend.



Dankzij de activiteiten is Kelly al helemaal over haar verdriet heen. “Ze zetten er leuke opdrachten op die je zowel binnen als buiten kan uitvoeren. Je kan je er echt amuseren”, zegt ze. “Ik heb bijvoorbeeld een kunstwerk gemaakt zonder mijn handen, door een penseel in mijn mond te stoppen. Ook heb ik een vliegtuigje gemaakt, een kaartenhuis gebouwd en een parcours afgelegd met een knikker.”

Optische illusie

Het meest opmerkelijke spel was misschien wel “penpoepen”. Sybille legt uit: “Je hangt een touwtje rond je rond je middel waaraan een pen bengelt. Die probeer je dan in de opening van een flesje te steken, echt grappig!”

Maar het creëren van een optische illusie is haar zusje Kelly het meest bijgebleven. “We hadden een bekertje en verderop zat ik op een stoel en ik moest ze er zogezegd in springen”, klinkt het. “Maar dat is niet helemaal gelukt”, lacht Sybille.

Volgende keer beter? “Komend weekend ga jij ook weer meedoen, hé Kelly.” Al is dat nog niet zo zeker. “Als ik niets voor school te doen heb”, antwoordt ze.