Sweet Coffee opent vestiging in Quartier Bleu Dirk Selis

27 september 2019

10u56 0 Hasselt Koffiebar Sweet Coffee gaat een derde vestiging openen in Hasselt. De twee vestigingen aan de Botermarkt en in de Koning Albertstraat worden uitgebreid met een nieuwe vestiging in Quartier Bleu.

De zaak zal de deuren openen in het voorjaar van 2020, tegelijk met andere horecazaken, winkels en publieke parking. “Na BBQ-restaurant Rauw is Sweet Coffee de volgende speler die aan de kade zal verschijnen”, vertelt Philippe Onclin van Quartier Bleu. Die beslissing maakt deel uit van de optimale mix aan horecaconcepten die we nastreven.” Met deze derde vestiging in Hasselt staat de teller voor uitbaters Nathalie en Julie Bronckaers ondertussen op vijf, met ook een vestiging in Genk en Sint-Truiden.

Het concept van Sweet Coffee past perfect binnen de vooropgestelde mix van een gevarieerd horeca-aanbod op de kade van Quartier Bleu Philippe Onclin

De komst van Fnac, AS Adventure en Nationale Loterij naar Quartier Bleu werd ook al bevestigd. Ondertussen is al twee derde van de winkeloppervlakte verhuurd, andere namen worden volgende maand bekendgemaakt.

Van sterke start tot franchisesucces

“We zijn ervan overtuigd dat Quartier Bleu met zijn ligging aan het water de idyllische plek wordt in Hasselt waar ons concept volledig mee matcht”, zeggen Nathalie en Julie Bronckaers van Sweet Coffee. De zusjes openden hun eerste vestiging in 2011 op de Hasseltse Botermarkt. Drie jaar later openden ze een tweede in de Koning Albertstraat en na vijf jaar beslisten ze hun concept te franchisen. De eerste franchise opende in februari 2018 in Sint-Truiden, in februari 2019 is Sweet Coffee Genk geopend onder eigen beheer. In dit rijtje volgt nu dus ook een vestiging in Quartier Bleu. “Onze ambitie is Sweet coffee nationaal op de kaart te zetten via een franchiseformule”, leggen Julie en Nathalie uit.